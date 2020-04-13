СМС-шаблоны для пропуска по Москве. При нарушении шаблона его не дадут

Сегодня мы уже пытались получить пропуск по СМС. Так и не получили. Рассказываем, что делали не так. А в итоге – все удалось.

Для начала, коды причины для получения пропуска.

1 – цифровой пропуск для работающих; 2 – разовая поездка для посещения медицинской организации; 3 – разовая поездка в иных целях.

Также есть три кода документа, удостоверяющего личность: 1 – паспорт гражданина РФ; 2 – иностранный паспорт; 3 – иной документ.

СМС-шаблон

Для цели «Цифровой пропуск для работающих» необходимо отправить СМС вида:

Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется)

*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*ИНН организации (необязательное) *краткое наименование организации.

Пример: Пропуск*1*1*1234*123456*Р043АС177*** 1234567890*ООО Ромашка.

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Для цели «Разовая поездка для посещения медицинской организации» необходимо отправить СМС вида:

Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*дата рождения (через точку)

*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)

*номер карты «Стрелка» (при наличии)*краткое наименование медицинской организации.

Пример: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981*** 44443333111*ГКБ Боткина.

Для цели «Разовая поездка в иных целях» необходимо отправить СМС вида:

Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*

номер машины (если используется) *номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты

«Стрелка» (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов) *адрес пункта назначения.

Пример: Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333** на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.

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То есть, для поездки, к примеру, в банк за справкой, нужно указать в СМС на номер 7377:

пропуск*3*1*[серия паспорта]*[номер паспорта]**[номер карты «Тройка»]*в банк*[адрес банка].

У нас получилось!

Итак, попытки где-то с десятой у нас все вышло:

В общем, получить его можно, но малейшая ошибка в шаблоне – и СМС придется формировать заново.