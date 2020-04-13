СМС-шаблоны для пропуска по Москве. При нарушении шаблона его не дадут

Сегодня мы уже пытались получить пропуск по СМС. Так и не получили. Рассказываем, что делали не так. А в итоге – все удалось.
Для начала, коды причины для получения пропуска.
1 – цифровой пропуск для работающих; 2 – разовая поездка для посещения медицинской организации; 3 – разовая поездка в иных целях.
Также есть три кода документа, удостоверяющего личность: 1 – паспорт гражданина РФ; 2 – иностранный паспорт; 3 – иной документ.
СМС-шаблонДля цели «Цифровой пропуск для работающих» необходимо отправить СМС вида:
Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется)
*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*ИНН организации (необязательное) *краткое наименование организации.
Пример: Пропуск*1*1*1234*123456*Р043АС177***Для цели «Разовая поездка для посещения медицинской организации» необходимо отправить СМС вида:
1234567890*ООО Ромашка.
Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*дата рождения (через точку)
*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)
*номер карты «Стрелка» (при наличии)*краткое наименование медицинской организации.
Пример: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.1981***Для цели «Разовая поездка в иных целях» необходимо отправить СМС вида:
44443333111*ГКБ Боткина.
Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*
номер машины (если используется) *номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты
«Стрелка» (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов) *адрес пункта назначения.
Пример: Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**То есть, для поездки, к примеру, в банк за справкой, нужно указать в СМС на номер 7377:
на дачу*Опалиха, Пришвина, 11.
пропуск*3*1*[серия паспорта]*[номер паспорта]**[номер карты «Тройка»]*в банк*[адрес банка].
У нас получилось!Итак, попытки где-то с десятой у нас все вышло:
В общем, получить его можно, но малейшая ошибка в шаблоне – и СМС придется формировать заново.