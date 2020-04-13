Минфин уведомил Люксембург и Мальту об изменении соглашений о двойном налогообложении

Минфин России направил письма Министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения.

Налог на выводимые из РФ дивиденды и процентные доходы повысится до 15%. Ранее соответствующее уведомление также было направлено на Кипр.

Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемые по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Соответствующие выплаты из России будут регулироваться российским налоговым законодательством.

Изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения вносятся в рамках реализации поручения Президента РФ о повышении ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выводятся на зарубежные счета.