Выступление Путина. Кратко в тезисах

Совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Ближайшие недели станут определяющими.

К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники.

Нам нужен хороший профессиональный прогноз, на период 3, 7, 10 дней.

Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные.

Четкое взаимодействие всего здравоохранения в том числе и частные клиники.

Все ресурсы, все клиники, запасы, средства защиты, ИВЛ, в том числе в другие регионы.

В Москве врачи и медработники работают в крайней напряженности. Формируют резервные бригады, в том числе, и студенты медвузов и медучилищ. Все доплаты им как для специалистов, которые непосредственно борются с угрозой.