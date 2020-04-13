Выступление Путина. Кратко в тезисах

Совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
Ближайшие недели станут определяющими.
К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники.
Нам нужен хороший профессиональный прогноз, на период 3, 7, 10 дней.
Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные.
Четкое взаимодействие всего здравоохранения в том числе и частные клиники.
Все ресурсы, все клиники, запасы, средства защиты, ИВЛ, в том числе в другие регионы.
В Москве врачи и медработники работают в крайней напряженности. Формируют резервные бригады, в том числе, и студенты медвузов и медучилищ. Все доплаты им как для специалистов, которые непосредственно борются с угрозой.
Задействовать врачей Министерства обороны при необходимости.