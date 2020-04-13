Путин распорядился задействовать всех врачей для формирования резервных бригад

Совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. О формировании резервных медицинских бригад.

Поскольку в Москве врачи работают на «износ», Путин распорядился ускорить формирование дополнительных медицинских бригад.

Для их создания предписано привлекать всех врачей, в том числе из частных клиник.

А также, студентов медвузов и медучилищ. Все доплаты им будут, как для специалистов, которые непосредственно борются с угрозой.

Также президент предложил задействовать специалистов из Минобороны в крайнем случае.