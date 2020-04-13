Путин призвал учесть все сценарии по эпидемии

vvarior а если недвига куплена ранее на физлицо? и если даже в таком случае то придется походу закрывать ... При продаже недвижимости ИП обязан выбить чек ККТ

Entera @Лев Ровнев спасибо за положительную оценку качества, мы считаем, что качество распознавания доку... Как бухгалтеру удаленно вводить бумажную первичку?

Лев Ровнев Пока, впечатления положительные о работе программы. Здорово , что хорошо распознает данные (что и... Как бухгалтеру удаленно вводить бумажную первичку?

didesot127 Не уважаемый мною спамер Туров! Хорош спамить почту российских бизнесменов пугающими письмами от ... Как получить отсрочки по коммуналке и кредитам

Над.К Ну даже если бы поменяли задним числом, то что бы было? Пересдавать декларации все равно никого б... Меняется декларация по УСН. Добавляется новая строка

Крысавица Хорошо, если так. А то щаз под шумок как бы не поменяли всё подряд и всё - задним числом. Если уж... Меняется декларация по УСН. Добавляется новая строка

Над.К С периода за 2020 год. Задним числом декларации менять не могут. ... Меняется декларация по УСН. Добавляется новая строка

Крысавица И с какого отчетного периода будет новая форма декларации?... Меняется декларация по УСН. Добавляется новая строка

Старый ворчун Есть. Но этот вычет не увеличится от перечисления НДС с услуги, которую оператор БЕСПЛАТНО оказыв... Бесплатный доступ к социально значимым сайтам повлечет расходы для операторов связи

kotobormot да я тоже не поняла почему из всех московских Тцшек именно Крокус включили в список??? или всем и... Предложили вычеркнуть некоторые компании из списка претендентов на госпомощь. В частности, «Фонбет»

Крошечка Хаврошечка Сравнение процентного соотношения бухгалтеров к общей численности занятых в экономике некорректно... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

titova-tlt У дира у жены наверное отдел с пиджаками, людям чеки не нужны, а тут пригодились! А что, нашли вы... Костюм гендиру за счет фирмы: кто заплатит НДФЛ

garda Вы, поди, себе еще 2% от оборота теперь затребуете? Вас не Машей звать?... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

Над.К С апреля. Что разъяснять, если это есть в законе? )И не с ФОТ, а с выплат каждому конкретному чел... Президентские поправки в Налоговый кодекс: обзор

ДНК С ФОТ какого периода можно уплачивать пониженные взносы? С марта или с апреля? Нигде не могу найт... Президентские поправки в Налоговый кодекс: обзор

ananasik-s хотела зайти на czn.mos.ru - сдать отчет и посмотреть, что пишут - пишут, что сайт перегружен.... Центр занятости хочет получать еженедельную отчетность в нерабочие дни