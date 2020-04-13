Путин призвал учесть все сценарии по эпидемии

Совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. Путин призвал учитывать все сценарии по развитию болезни.
«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные» – сказал президент.
Также он призвал сконцентрировать все имеющиеся ресурсы Минздрава в кулак, сформировать резерв по средствам индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ.
А также, формировать дополнительные бригады медиков, в том числе из студентов медвузов и медучилищ. В крайнем случае привлекать врачей Минобороны.