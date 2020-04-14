Альфа-банк отменил минимальный платеж по кредитам. И запустил бесплатную отсрочку

Альфа-банк с 14 апреля отменяет минимальный платеж по всем кредитным картам на время эпидемии. Платить нужно будет только проценты.

«С 14 апреля Альфа-банк автоматически отменит минимальный платеж для всех клиентов, у которых есть кредитная карта. Это несколько миллионов человек. В среднем ежемесячный платеж для них снизится в два раза: клиентам надо будет платить только проценты. Мера рассчитана на несколько месяцев и распространяется на новые платежи», – отмечается в сообщении банка (источник ТАСС).

Также банк запустил бесплатную отсрочку по кредитам.

Эта программа действует для всех заемщиков, которые не допускали просрочек по кредитам. Банк не запрашивает документы о снижении дохода, а максимальная сумма кредита -– 5 млн рублей.