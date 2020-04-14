Плюс 2774 заболевших за сутки. Всего 21102 в России

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.
За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.
- Москва – 1489
- Московская область – 460
- Санкт–Петербург – 121
- Республика Коми – 97
- Нижегородская область – 68
- Тамбовская область – 35
- Ленинградская область – 35
- Смоленская область – 34
- Рязанская область – 27
- Пермский край – 27
- Республика Татарстан – 23
- Республика Башкортостан – 22
- Красноярский край – 21
- Ростовская область – 20
- Республика Северная Осетия – 18
- Владимирская область – 16
- Республика Дагестан – 16
- Калужская область – 15
- Чеченская Республика – 15
- Ханты–Мансийский АО – 15
- Тюменская область – 14
- Республика Мордовия – 13
- Республика Марий Эл – 11
- Самарская область – 11
- Белгородская область – 10
- Ивановская область – 10
- Ставропольский край – 9
- Республика Бурятия – 9
- Воронежская область – 8
- Оренбургская область – 8
- Свердловская область – 8
- Республика Хакасия – 8
- Орловская область – 7
- Вологодская область – 7
- Республика Адыгея – 7
- Томская область – 7
- Удмуртская Республика – 6
- Липецкая область – 5
- Калининградская область – 5
- Краснодарский край – 5
- аратовская область – 5
- Челябинская область – 5
- Алтайский край – 5
- Иркутская область – 4
- Приморский край – 4
- Карачаево–Черкесская Республика – 3
- Волгоградская область – 2
- Архангельская область – 1
- Республика Саха (Якутия) – 1
- Магаданская область – 1 г.
- Севастополь – 1