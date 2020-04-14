Клерк.Ру

Плюс 2774 заболевших за сутки. Всего 21102 в России

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.

За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

  • Москва – 1489
  • Московская область – 460
  • Санкт–Петербург – 121
  • Республика Коми – 97
  • Нижегородская область – 68
  • Тамбовская область – 35
  • Ленинградская область – 35
  • Смоленская область – 34
  • Рязанская область – 27
  • Пермский край – 27
  • Республика Татарстан – 23
  • Республика Башкортостан – 22
  • Красноярский край – 21
  • Ростовская область – 20
  • Республика Северная Осетия – 18
  • Владимирская область – 16
  • Республика Дагестан – 16
  • Калужская область – 15
  • Чеченская Республика – 15
  • Ханты–Мансийский АО – 15
  • Тюменская область – 14
  • Республика Мордовия – 13
  • Республика Марий Эл – 11
  • Самарская область – 11
  • Белгородская область – 10
  • Ивановская область – 10
  • Ставропольский край – 9
  • Республика Бурятия – 9
  • Воронежская область – 8
  • Оренбургская область – 8
  • Свердловская область – 8
  • Республика Хакасия – 8
  • Орловская область – 7
  • Вологодская область – 7
  • Республика Адыгея – 7
  • Томская область – 7
  • Удмуртская Республика – 6
  • Липецкая область – 5
  • Калининградская область – 5
  • Краснодарский край – 5
  • аратовская область – 5
  • Челябинская область – 5
  • Алтайский край – 5
  • Иркутская область – 4
  • Приморский край – 4
  • Карачаево–Черкесская Республика – 3
  • Волгоградская область – 2
  • Архангельская область – 1
  • Республика Саха (Якутия) – 1
  • Магаданская область – 1 г.
  • Севастополь – 1

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