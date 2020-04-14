Тарифы на сотовую связь могут вырасти

Рост цен будет выше прогнозируемого и составит в среднем 15%, считают топ-менеджеры сотовых операторов.

По результатам опроса топ-менеджеров компаний телекоммуникационного сектора, проведенного с 30 марта по 6 апреля в 15 городах России, 38% респондентов уверены, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%.

Всего в опросе участвовали 114 руководителей компаний и организаций, за исключением федеральных операторов сотовой связи. 84% из них не сомневаются, что цены на связь в целом вырастут, и только 13% допускают, что они останутся на прежнем уровне.

В ноябре 2019 года TelecomDaily прогнозировал, что сотовая связь в 2020 году может подорожать минимум на 10%, а агентство Content Review оценивало потенциальный рост в 17–18%.

Если раньше компании ожидали, что основное влияние на их бизнес окажут необходимость реализации требований «закона Яровой», закона о «суверенном рунете» и повышение НДС, то сейчас на первый план вышли ухудшение экономической ситуации в целом и падение платежеспособного спроса, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Этот фактор назвали главным 76,3% опрошенных. Вторым ключевым риском для бизнеса стал рост курса валют (64%), а третьим – рост арендных платежей (23,7%) (источник Коммерсантъ).

Само собой связь будет дорожать, когда многие работают на удаленке. Спрос рождает предложение. А оправдать рост цен можно чем угодно.