Продуктовые наборы для детей на время карантина. И кто их может получить

Читатель «Клерка» поделился информацией о социальной помощи, которую дают в Москве для детей-инвалидов.

Всем детям, которые в школах и садах имеют право на бесплатное питание. могут получить продовольственный набор. В Москве это две коробки по 10 кг.

В частности, на него имеют право многодетные семьи, малоимущие, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, получающие пенсию по потере кормильца, дети родителей-инвалидов 1 и 2 гр.

В каждом регионе и организации наборы разнятся. В Москве дали две коробки, под индексами ШК-1 и ШК-2, вот что в него входит:

Кошки решили, что это для них.

Социальная помощь выдается один раз, это как компенсация за пропущенное бесплатное питание в школе.