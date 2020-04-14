Число регистраций нового бизнеса уменьшилось в несколько раз

Ежемесячный прирост числа регистраций новых субъектов предпринимательской деятельности в Москве сократился в 2020 году как минимум в 2,5 раза.

Сейчас ежемесячно появляется около 4 тыс. бизнесов против 10-15 тыс. в прошлом году, сообщил во вторник на онлайн-конференции руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«С точки зрения количества создаваемых бизнесов мы видим, конечно, в динамике серьезное падение прироста. У нас с начала года в среднем в месяц регистрируется порядка 4 тысяч [субъектов предпринимательской деятельности]», — цитирует Фурсина ТАСС.

Глава департамента считает, что нынешняя динамика — это следствие нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с распространением коронавируса нового типа.