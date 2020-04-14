Регионам дали право приостанавливать взимание курортного сбора

Сегодня в Госдуме произошел удивительный случай — закон был принят во всех чтениях за один день. И это не политический закон, как ни странно, а экономический.

Законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» прошел сначала первое чтение и тут же был принят в целом.

Такая спешка была объяснена сложной ситуацией в стране и практически сорванном отпускном сезоне. У местных властей должна быть возможность самим решать, в какой период приостанавливать взимание сбора. Как объяснил глава Комитета по налогам и сборам Андрей Макаров, поправок в этот законопроект быть не может, поэтому и предложил принять его сразу.