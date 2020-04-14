Совещание по экономическим вопросам. Самое важное

Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Материал дополняется.

Экономика и бизнес столкнулись с серьезным давлением. Особенно сложно для малого и среднего бизнеса. Для организации сферы услуг.

Объем розничной торговли снизился в апреле более чем на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги для поддержки бизнеса.

Также в первую неделю во многих банках резко снизилось количество ипотечных кредитов. Что негативно отразится на строительной отрасли.

«Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики – я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете – у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан» – подчеркнул президент.