Клерк.Ру

Генпрокурор поручил немедленно проверять завышение цен на муку, гречку и сахар

Генпрокурор РФ поручил прокурорам незамедлительно реагировать на завышение цен на муку, гречку и сахар.

До этого на «Клерке» писали, что оптовые цены на гречку и пшено взлетели.

А в конце марта писали про картельный сговор производителей гречки.

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