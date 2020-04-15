ФНС подготовила рекомендации для регионов по поддержке собственников коммерческой недвижимости

ФНС России разработала рекомендации по применению антикризисных мер поддержки для владельцев налогооблагаемого имущества. Об этом сообщила пресс-служба налогового ведомства.

С 1 апреля региональные власти могут продлевать сроки уплаты в 2020 году транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога, а также авансовых платежей по ним. Мера применяется, если указанные сроки не были продлены Правительством РФ либо если Кабмином предусмотрены более ранние сроки уплаты этих налогов.

Кроме того, Правительство рекомендовало региональным и муниципальным органам власти поддержать собственников-арендодателей объектов недвижимости, которые предоставили отсрочку по арендной плате арендаторам (организациям и ИП), работающим в отраслях, наиболее пострадавшим от пандемии. На них целесообразно распространить меры поддержки, касающиеся уплаты налогов по данным объектам недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.

ФНС России подготовила рекомендации об определении категорий налогоплательщиков, для которых могут продлеваться сроки уплаты и о мерах поддержки арендодателей, дающих отсрочки по аренде. Они разосланы региональным и местным властям.