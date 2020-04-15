Клерк.Ру

В России предлагают вернуть продуктовые карточки

Производители продуктов питания призвали власти вернуть продуктовые карточки. Правда, не совсем те, что были раньше.

Соответствующее обращение подписали глава Национальной мясной ассоциации, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, руководитель Национального союза производителей молока и другие.

Правда, это не совсем те продуктовые карточки, которые были в СССР. Это, по сути, банковская карта, на которую перечисляются средства на продукты. Хотели такое ввести для малоимущих.

Проект предлагался Минпромторгом несколько лет назад.

Получателями помощи должны стать те россияне, кто потерял работу и доход из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом. В месяц на такую карточку будет поступать 10 тысяч рублей.

Производители считают, что это нововведение должно поддержать спрос на российскую продукцию и сохранит рабочие места (источник «Вести»).

С другой стороны, а чем это отличается от социального пособия для тех же малоимущих?

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