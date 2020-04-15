Меры социальной поддержки в Москве в связи с распространением коронавируса

Почему же? Они просто опаздали и совершили парочку ошибок, на которых выучились другие.Курц (Авст...
Вот насчет посещения офиса вопрос. Я его уже задавала на горячей линии края, но не получила ответ...
Тут не поспоришь "кадры решают все". Можно, однако, и секретарю поручить кадры, если секретарь то...
Государство наше этим занимается черти как. Зачем было вводить в метро пропускной режим вот так п...
Вам отвечу также - я тоже лично знакома в такими людьми. И лично знакома с разрухой на многих пре...
И что дальше? я должна сделать вывод, что все они - 100% - таковы?А я лично встречала печатающих...
Поплачусь тут у вас ,вижу понимаете)))) Интересна закономерность - даже ФСС отложила сроки. ПФ в ...
В коммерции есть понятие биржевой товар - типа сахара. Ключевой фактор выбора - это цена. Если го...
Да, я лично знакома с прекрасными делопроизводителями и референтами с отличным образованием и умн...
Кто-то спокойно (некоторые даже очень комфортно) сидит дома или на даче, крыша не едет до такой с...
Эти явно в растерянности и не справляются с ситуацией. На все готовы лишь бы уменьшить заражение,...
У нас в правительстве есть вообще вменяемые, умные и способные принимать эффективные решения люди...
А что вы так о секретарях? Я по жизни таких встречала, до которых людям с бухгалтерскими корочкам...
Надо вызвать туда авторов этого всего безобразия, пусть пообщаются с людьми в толпе, походят сред...
Все перенесенные постановлением сроки уплаты налогов и сборов перенесены только для субъектов МСП...
Вот с почты только что вернулась, запускают в отделение по количеству обслуживающих операторов, в...
С 1 января 2021 года эти правила никуда не денутся. Потому что с этой даты вступит в силу норма з...
Вы думаете, власти Италии или Испании прям мечтают загнать население в диктатуру?...
Вирус вообще идеальная штука без войны и разрушений загнать людей на добровольной основе, то есть...
Вообще, издевательство поддерживать какие то отрасли выборочно, чего, наше правительство не слыша...
попросила коллегу выполнить ее работу, отказала, сославшись на отпуск... а зарплату хотят все......
Вариант 3 😊 Все гениальное просто...
А как вообще работает сервис?
Вспомнилось: Олег за всё берётся смело всё превращается в говно а если за говно берётся то просто...
Значит надо было заставить москвичей получить пропуска, а вовсе не ограничить заражение....
Думаю, это всё от зависти к попам. Те в любой церковный праздник (почти половина дней в году) мог...
Что за новый отчет в связи с коронавирусом? Что за напасть на наши бухгалтерские головы? В дополн...
Поручатели, статисты, печенеги...
Если есть возможность сдать отчет, то сдайте. Зачем ждать 15 мая?...
У вас принятые прямо сегодня? В апреле? Вы и собеседование проводили (на карантине/самоизоляции)?...
А у нас в ПФ уже 13 получили разъяснения и пришлось вчера сдавать СЗВ-ТД за апрель, то есть тепер...
Потому что гречка зашифрована в культурном коде России. Рис слишком по-азиатски, мы же не узбеки ...
Думаете они по одному зернышку фасуют? ))
на мелкие квартирки, спрос всегда будет.а уж под сдачу - выгоднее однозначно.Год назад, доче взял...