Клерк.Ру

Меры социальной поддержки в Москве в связи с распространением коронавируса

Мэр Москвы опубликовал список основных мер социальной поддержки, призванных хотя бы отчасти компенсировать возникшие потери и неудобства.

«Список – не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию» – отметил Собянин.

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Источник сайт Собянина.

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