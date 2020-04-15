На въезде в Москву огромные пробки. У всех проверяют пропуска

Я внимательно читаю. Что Светочке мешает научиться, если у неё мозги есть? ...
В Москве не видно эпидемии? В Нью-Йорке?Вы бредите?
Шикарная статья. Посмеялся от души. Но в каждой шутке лишь доля шутки, а остальное правда... Спас...
А я вчера "Апргейд" про чипизацию фильм смотрела.Не берусь утвержать истинность, но если Бог всё ...
ну хоть кто то... райффайзен даже слушать ни о чем не желает ...
Учения для военных медиков такого масштаба стоили бы гораздо дороже и были бы менее эффективны. А...
"Бывало тайком от директора уходила с работы домой, но что бы тайком от президента ходить на рабо...
Да Сафин вот выдал)))теперь об этом везде пишут - https://www.eg.ru/society/872722-marat-safin-pr...
Мне кажется что подобное и дальше будет стремительно развиваться. Ведь в стране ситуация по-моему...
Хранилища переполнены...Она просто сейчас не нужна!
Наука не оперирует понятием "вера"!
Ну, они там еще и полевой госпиталь развернули. Даже есть уже выписавшиеся из этого госпиталя.НАТ...
Кажется, нефть не оценила жертву нефтепроизводителей.
Если у людей из ювелирной отрасли не будет денег на покупку хлеба, то у работников из хлебопекарн...
Кстати, а почему бы Путину осенью не отменить пенсионную реформу. Мне кажется для бюджета будет д...
Можно, абсолютно согласна. Если толковый и хоть какими то знаниями обладает. Более того - масса ...
Не забывайте, что мы говорим об эпидемии, а не о разовом случае, когда кто-то случайно наступил н...
А Вы не хотите внимательно прочитать мой пост?
вот чесслово, такая же непруха была и до ковид 19думаю мы все частенько болеем или умираем по как...
А то еще интереснее, знаете ли -При поступлении на приемник КТ дает "более менее" (а сейчас в Мос...
умная теть маш не разделит - она и в конторе этой числится замдиректора по клинингу)). ...
А у нас есть вузы, обучающие профессии кадровика? И чего такого в этой профессии, чему не может о...
Подскажите, пожалуйста, если работник был принят с 01.04.20г., а постановление от 08.04.20г, то ...
А что с подтверждением ОКВЭДа? Перенесли срок?
Старая песня о главном....Я верю в науку, а не в "мнения граждан".Сейчас верю только файлам .dcm ...
Весь мир бардак, один я ништяк
А на каких ресурсах, если не секрет, обитают мои братья по разуму?...
В каждой избушке свои погремушки. Кому и зачем это надо в каждой конкретной стране можно пока тол...
Ещё добавлю, что вера жены в вирус сильно пошатнулась и я тут не причём - она сама пыталась найти...
Вот ведь какая штука.... Я изначально не верил в вирус, вернее в его фатальность и летальность, а...
Я главбух - фактически, в одном лице, с парой помощников - с функционалом финдиректора, одновреме...
В статье, очевидно, посчитали всех бухгалтеров одной кучей ))) - и тех, кто в коммерческих органи...
Не глупость, страх ответственных лиц за возможный косяк в зоне их ответственности...Например, кто...
Почему же? Они просто опаздали и совершили парочку ошибок, на которых выучились другие.Курц (Авст...