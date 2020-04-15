На въезде в Москву огромные пробки. У всех проверяют пропуска

Введение в Москве и Подмосковье пропусков для передвижения создает скопления не только в метро, но и на дорогах.

Вот так выглядит въезд в Москву на видео:

Сегодня на «Клерке» писали о массовых скоплениях людей в метро из-за проверки пропусков.