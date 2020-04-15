Проверка пропусков в Москве привела к массовым скоплениям. Толпа и вирус – это сильно

Введение электронных пропусков в Москве привело к массовым скоплениям народа. На входах в метро огромные очереди.
На входе в метро на станции Пражская в Москве образовалась огромная очередь из людей, у которых сотрудники полиции проверяют электронные пропуска.
Выглядит удручающе:
Источник – группа ВК «Чертаново».
А вот так это выглядит на видео:
И вот так:
В комментариях люди пишут, что это и на других станциях происходит.
Возникает невольный вопрос. Чем электронные пропуска, которые еще надо умудриться получить, помогут людям не заражать друг друга?
Читайте на «Клерке» о СМС-шаблонах, по которым пропуск дадут.