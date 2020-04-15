Проверка пропусков в Москве привела к массовым скоплениям. Толпа и вирус – это сильно

Введение электронных пропусков в Москве привело к массовым скоплениям народа. На входах в метро огромные очереди.

На входе в метро на станции Пражская в Москве образовалась огромная очередь из людей, у которых сотрудники полиции проверяют электронные пропуска.

Выглядит удручающе:

Источник – группа ВК «Чертаново».

А вот так это выглядит на видео:

И вот так:

В комментариях люди пишут, что это и на других станциях происходит.

Возникает невольный вопрос. Чем электронные пропуска, которые еще надо умудриться получить, помогут людям не заражать друг друга?

Читайте на «Клерке» о СМС-шаблонах, по которым пропуск дадут.