Плюс 3388 заболевших выявили за последние сутки. 292 выздоровели

Над.К Я внимательно читаю. Что Светочке мешает научиться, если у неё мозги есть? ... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

Виктор Лазарев Шикарная статья. Посмеялся от души. Но в каждой шутке лишь доля шутки, а остальное правда... Спас... Разговор двух кулацких баб с малым и средним бизнесом

JenyaPsy Мне кажется что подобное и дальше будет стремительно развиваться. Ведь в стране ситуация по-моему... Нефть снова дешевеет

MaxC Хранилища переполнены...Она просто сейчас не нужна! Нефть снова дешевеет

ToT Кажется, нефть не оценила жертву нефтепроизводителей. Нефть снова дешевеет

NVF Если у людей из ювелирной отрасли не будет денег на покупку хлеба, то у работников из хлебопекарн... В список наиболее пострадавших отраслей предложили включить ювелирное производство

Natali Kr Можно, абсолютно согласна. Если толковый и хоть какими то знаниями обладает. Более того - масса ... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

Юкио5540 умная теть маш не разделит - она и в конторе этой числится замдиректора по клинингу)). ... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

Над.К А у нас есть вузы, обучающие профессии кадровика? И чего такого в этой профессии, чему не может о... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис

Бабловед Ещё добавлю, что вера жены в вирус сильно пошатнулась и я тут не причём - она сама пыталась найти... Проверка пропусков в Москве привела к массовым скоплениям. Толпа и вирус – это сильно

Юкио5540 Я главбух - фактически, в одном лице, с парой помощников - с функционалом финдиректора, одновреме... Сколько должен стоить ваш бухгалтер в кризис