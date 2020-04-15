Плюс 3388 заболевших выявили за последние сутки. 292 выздоровели

За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, при этом выписано по выздоровлению 292 человека.
Всего 24 490 заболевших в России, 1986 выздоровели, 198 умерших.
За сутки зафиксировано 28 летальных случаев:
- 11 в Москве,
- 3 в Республике Дагестан,
- 2 в Московской области,
- 2 в Республике Башкортостан,
- 2 в Республике Калмыкия,
- 2 в Псковской области,
- 1 в Санкт-Петербурге,
- 1 в Республике Бурятия,
- 1 в Пензенской области,
- 1 в Тюменской области,
- 1 в Белгородской области,
- 1 в Астраханской области.