Клерк.Ру

Плюс 3388 заболевших выявили за последние сутки. 292 выздоровели

За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев новой коронавирусной инфекции в 65 регионах, при этом выписано по выздоровлению 292 человека.

Всего 24 490 заболевших в России, 1986 выздоровели, 198 умерших.

За сутки зафиксировано 28 летальных случаев:

  • 11 в Москве,
  • 3 в Республике Дагестан,
  • 2 в Московской области,
  • 2 в Республике Башкортостан,
  • 2 в Республике Калмыкия,
  • 2 в Псковской области,
  • 1 в Санкт-Петербурге,
  • 1 в Республике Бурятия,
  • 1 в Пензенской области,
  • 1 в Тюменской области,
  • 1 в Белгородской области,
  • 1 в Астраханской области.

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