Хотите получить отсрочку по уплате налогов, но вы не субъекты МСП? Проверьте, нет ли вас в списке заинтересованных лиц

Постановлением Правительства от 02.04.2020 г. № 409 были даны отсрочки по уплате налогов малому и среднему бизнесу, работающему в особо пострадавших отраслях экономики. А что делать тем, кто не субъект МСП, но тоже работает в этих отраслях?

Получить отсрочку можно при некоторых условиях, которые изложены в Порядке, являющимся приложением к Постановлению. Налогоплательщики, претендующие на отсрочки по этому Порядку называются там «заинтересованными лицами».

И вот для этих заинтересованных лиц ФНС сделала новый сервис. По своему ИНН или ОГРН/ОГРНИП вы можете определить, относитесь вы к таким лицам или нет. Но этого мало: чтобы иметь право на отсрочки по уплате налогов надо соблюсти определенные условия.

Помимо отнесения деятельности к наиболее пострадавшим отраслям, необходимо наличие одного из следующих показателей, определяемых по налоговой отчетности: