Оформлять маткапитал на детей, родившихся после 15 апреля, будут автоматически

Материнский капитал на детей, которые родились 15 апреля и позднее, будет оформляться автоматически на основе сведений из реестра ЗАГС.

Для оформления капитала на детей, родившихся раньше, необходимо подать заявку по почте или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, сообщает «Интерфакс».

После регистрации заявления в Пенсионном фонде маму пригласят в клиентскую службу ПФР к назначенному времени, чтобы она представила документы личного хранения, такие как паспорт или свидетельство о рождении детей.