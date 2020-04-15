Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.

Пострадавшие отрасли: МСБ, туризм, гостиницы, общепит, туристическая сфера, добавили непродовольственную розницу.

1. Для МСБ пострадавших отраслей будет дополнительная прямая безвозмездная помощь от государства:

выплата зарплаты, сохранение оплаты труда исходя из 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц (назвал сумму 12130 рублей).

обращение простое и удобное с дистанционной подачей без очередей и спешки.

Направить с 1 мая в течение с месяца. Единственное требование не менее 90% занятости от общей для компании.

С 18 мая начнется поступление средств. За май выплатят в июне.

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2. Кредит для выплаты зарплат получить трудно. Предлагается не менее 75% зарплатных кредитов должны быть обеспечены гарантиями ВЭБ. для их доступности. И расширить эту меру поддрежки средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах.

3. Доработать список системообразующих предприятий, исключительно важных для всей экономики. Новый кредитный продукт: льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств.

Ставка по кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ. Половина кредита обеспечится госгарантиями Минфина.

4. Дополнительная финансовая помощь регионам. Дополнительно 200 миллиардов рублей для регионов. Регионы сами принимают решения, куда их тратить.

Ситуация динамично меняется, просит постоянно оценивать применимость и достаточность этих мер. Нужно новые меры готовить уже сейчас, консолидировать ресурсы.

Экстренная, неотложная мера для поддержки авиапрома – направят 23 миллиарда рублей.

5. Для медиков обещанные ранее выплаты в 80 тысяч, 50 тысяч, 25 тысяч – должны получить «чистыми», без вычета НДФЛ.