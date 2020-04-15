В Москве определили наиболее пострадавшие отрасли

У нас в аду только такой юмор-черный
Зубами пить, это очень круто и главное не обычно. ))У нормальных вампиров, резцы заточены, как бр...
Модуль сократил кредитный лимит для ИП с 1 000 000 с лишним до 99 000. Ещё в марте....
А, как арендатору содержать помещение, которое он предоставляет в аренду? Платить кредиты, которы...
так еще проект не опубликован. Может быть всем - и рознице, и оптовикам...
Изучите внимательнее ст. 6.1 НК РФ, а также конкретные статьи, касающиеся сроков ответов на требо...
А, народ ждет справедливости, почему то ))
А как вы вычислили, что 25 тысяч то получат работники?
Вышеописанная ситуация с ФНС, ПФР , ФСС и статистикой это про меня. Такое ощущение, что все они т...
А оптовая опять пролетела.....
А остальные? Идиотизм... как будто в средние века живем и самолеты у нас авиакомпании делают сами...
они издеваются. Остальные не пострадали, объемы услуг и продаж не упали что ли? Остальные у них т...
Ага, кому и кобыла невеста.
Вроде бы ясно: Для МСБ пострадавших отраслей, куда добавят непродовольственную розницу. А это уже...
А подготовить и отправить в налоговую отказ в исполнении незаконного тербования никак?...
Если в реестре есть, то да. Интересно к ИП без работников это отнесётся?...
Опять непонятно, всему МСБ или опять "пострадавшим отраслям"?...
работникам СМИ сейчас вообще нелегко. В день по сто законов принимают. Сначала принимают, потом о...
https://rmsp.nalog.ruвот тут можно проверить. ИП может быть и субъектом МСБ...
ИП и самозанятые опять не у дел
Приближается срок оплаты налога ЕНВД.Деятельность ИП 96.02(услуги парикм.и салонов красоты)попала...
Здесь делают максимально быстро и кратко по важным моментам обзор, для нас - занятых работой, кто...
Дословно президент сказал " торговля не продовольственными товарами" , как напишут законодатели в...
Да и эту тоже. Сейчас в магазинах Андрея Рогачева греча "Алтайская сказка" 800 гр. 89,90 руб., 3 ...
а ГДЕ об этом написали? А вообще Москва всегда впереди :"малое и среднее предпринимательство" . И...
Да нормально всё можно сдать, не из офиса, так на удалёнке, а то юмор какой-то мрачноватый. Не та...
"Пострадавшие отрасли: МСБ, туризм, гостиницы, общепит, туристическая сфера, добавили непродоволь...
КПРФ - клоунская партия, играющая свою роль в большом спектакле, ожидать от нее чего-то значимого...
Про половцев забыли:)))))
А минарет самоустранился, Вы разве не знаете?Минарету скучно, это не поле деятельности минарета....
Редактор опять забухал?"Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим са...
Да ничего страшного, действительно.Гулял. Попросили выйти за периметр (так были проинструктирован...
без 100 грамм не разобраться...
Да, гулял в закрытом парке - УЖАС-УЖАС-УЖАС!! Ну и хрен бы с ним. .А к дебильным полицаям, котор...