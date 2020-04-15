Клерк.Ру

В Москве определили наиболее пострадавшие отрасли

Власти Москвы определили наиболее пострадавшие отрасли от коронавируса.

Сюда вошли:

  • торговля и бытовые услуги;
  • общественное питание;
  • туризм;
  • культура;
  • просветительская и образовательная деятельность;
  • физкультура и спорт;
  • индустрия досуга и развлечений;
  • выставочная деятельность;
  • организация конгрессов и мероприятий;
  • гостиничный бизнес;
  • кинотеатры;
  • санаторно-курортные организации;
  • малое и среднее предпринимательство;
  • строительство.

пострадавшие

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