Для московского малого бизнеса ставка по старым кредитам снизится до 6 % годовых

Власти Москвы разработали программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Такая мера содержится в третьем пакете поддержки бизнеса, озвученном только что Сергеем Собяниным.

Так, власти столицы субсидируют процентную ставку до 6 % годовых по ранее взятым кредитам малого и среднего бизнеса.

Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности.

Также предусмотрено субсидирование процентной ставки до 8 % по новым «стабилизационным кредитам» на финансирование текущей деятельности.

«Более того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП», – пишет Сергей Собянин в своем блоге.

Для участия в кредитной программе Правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы.