Парад Победы, скорее всего, будут переносить

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, сообщили источники РБК. Возможные даты – 24 июня или 3 сентября.
«Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня – в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади – либо 3 сентября, день окончания Второй мировой войны», – пояснил депутат Владимир Шаманов (РБК).
Ранее Татьяна Голикова говорила, что Россия не успеет полностью выйти из эпидемии ко Дню Победы.