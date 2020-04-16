Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП теперь выдают по новому регламенту

Хотя для большинства случаев все осталось по-старому. Сроки и цены те же.

15 апреля вступил в силу новый административнй регламент Налоговой службы по предоставлению сведений и документов из ЕГРЮЛ.

Из списка заявителей убрали ЦБ и нотариусов (хотя им уже достаточно давно предоставлен доступ к ЕГРЮЛ, так что поправка чисто косметическая).

Как и прежде, срочные выписки из ЕГРЮЛ предоставляют не позднее следующего дня, а обычные – в течение пяти рабоих дней.

Все то же самое и с доступом к ЕГРИП.

Обратиться за выписками можно в любую инспекцию Налоговой службы, либо в МФЦ. А вообще, на сайте ФНС также можно получить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в электронном виде, подписанную усиленной квалификированной цифровой подписью:

Источник: Приказ Федеральной налоговой службы от 19 декабря 2019 г. № ММВ-7-14/640@ «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей».