Дочь Ротенберга вошла в рейтинг богатейших людей России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России.

Первое место рейтинга занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, второе место, как и в прошлом году, у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина.

Журнал оценил состояние Потанина в $19,7 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал шестую строчку — за год предприниматель увеличил свое состояние на $1,6 млрд.

Лидер прошлогоднего рейтинга, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, занял третью строчку, а его состояние издание оценило в $17,1 млрд. На 4-м месте — председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей — $16,8 млрд, 5-е место у президента «Лукойла» Вагита Алекперова ($15,2 млрд).

Впервые в рейтинг попали создатели разработчика игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Они заняли 34-е и 35-е место с состоянием по $3,1 млрд.

Еще один новичок в рейтинге — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия, которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate. Ее состояние составило $500 млн, что позволило ей занять 191-е место.

Также в рейтинг вошла частный инвестор Лидия Михайлова с состоянием $900 млн (107-е место). Ротенберг и Михайлова — единственные женщины среди 12 новичков рейтинга в этом году, отмечают «Ведомости».