В Москве штрафуют магазины. Уже больше 21 миллиона поступит в бюджет

В Москве с понедельника оштрафовали магазины на сумму более 21 миллиона рублей. Хотя магазины стараются регулировать поток клиентов.

По словам главы департамента торговли Алексея Немерюка, магазины стараются максимально соблюдать дистанцирование, нанесли соответствующую разметку и уведомляют посетителей о том, что нужно держаться на расстоянии друг от друга. Нарушения возникают из-за наплыва покупателей (по материалам «Эхо Москвы»).

Немерюк отметил, что «штрафов не так много».

Во многих магазинах действительно есть разметка на полу и объявления с просьбой соблюдать дистанцию. Инагда даже сотрудник магазина стоит на входе и регулирует поток покупателей. Однако, если покупателей много, а площадь магазина маленькая, соблюдать дистанцию становится проблемой.