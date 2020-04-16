В регионе России продлили режим самоизоляции до конца мая. И сказали, что не исключают «уйти и в лето»

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.

«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», – сказал Хабиров на оперативном совещании (по материалам «Коммерсантъ»)

По последним данным, в Республике Башкортостан 42 заболевших. Не совсем понятно, почему в руководстве республики такие настроения.