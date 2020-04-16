Подать заявление на госпомощь в размере МРОТ на каждого сотрудника бизнес сможет через «Личный кабинет» на сайте ФНС

Начиная с мая организациям малого и среднего бизнеса и ИП из перечня пострадавших отраслей будут выделяться госвыплаты, сообщил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства.

При этом компании, которые получат эти выплаты, должны максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90 % численности на 1 апреля.

Размер такой выплаты будет рассчитываться с учётом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля и исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника.

Причём компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на выплату заработной платы.

Направить в налоговую службу заявку на эти выплаты можно будет через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» — юрлица или ИП или почтовым отправлением уже в ближайшее время — с 1 мая.

Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как это поручил сделать Президент.

Мишустин попросил ФНС полностью отработать алгоритм подачи заявления и максимально быстро довести до бизнеса необходимую информацию.

Всего этой программой будет охвачено более 0,5 миллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 миллионов сотрудников.