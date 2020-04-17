В России не осталось регионов без случаев обнаружения коронавируса

Коронавирус обнаружили в республике Алтай. Теперь он есть во всех регионах страны.

Инфицированным оказался муж жительницы Онгудая, у которой вирус был обнаружен накануне. Оба пациента в удовлетворительном состоянии, они изолированы в инфекционном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске (по материалам издания «Коммерсантъ»).

На данный момент проверяются все контактировавшие с заболевшими.

До недавнего времени Республика Саха (Якутия) и респулика Алтай оставались последними регионами, где коронавирус не был обнаружен.