В России не осталось регионов без случаев обнаружения коронавируса

Коронавирус обнаружили в республике Алтай. Теперь он есть во всех регионах страны.
Инфицированным оказался муж жительницы Онгудая, у которой вирус был обнаружен накануне. Оба пациента в удовлетворительном состоянии, они изолированы в инфекционном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Горно-Алтайске (по материалам издания «Коммерсантъ»).
На данный момент проверяются все контактировавшие с заболевшими.
До недавнего времени Республика Саха (Якутия) и респулика Алтай оставались последними регионами, где коронавирус не был обнаружен.