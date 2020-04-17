Работающие пенсионеры смогут получить больничный с 20 по 30 апреля

Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля. Об этом сообщил Минтруд.

Работающим пенсионерам не надо будет ничего оформлять самостоятельно, больничный выдадут на основе данных, переданных работодателями в Фонд социального страхования.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при это ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей.

В Минтруде отметили, что получить больничный могут работающие граждане 65 лет и старше, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.