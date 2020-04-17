Активизировался вирус, который ворует данные банковских карт

Вирус в реальной жизни активизировал вирус в виртуальном пространстве.

В российском сегменте сети Интернет обнаружен всплеск активности вредоносного ПО Faketoken.

Это троян, который похищает деньги у пользователей мобильных устройств на базе ОС Android, маскируясь под приложение популярной торговой онлайн-площадки.

Изначально он перехватывал СМС-сообщения с паролями от онлайн-банков. Но за 8 лет он развился настолько, что научился перехватывать СМС на устройстве, передавать сообщения на сервер преступников, а также отображать фишинговые окна для сбора данных банковских карт поверх легитимных приложений.

Отличительной особенностью последней версии трояна стала способность препятствовать удалению вируса с устройства через использование антивирусных программ.

Но удалить Faketoken все же можно – для этого необходимо перевести ОС в безопасный режим.

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Этот троян активизировался из-за вспышки COVID-19, из-за чего люди сидят дома. Растет популярность онлайн-торговли, и этим пользуются злоумышленники. В настоящее время в ботнет Faketoken входит более 10 000 устройств. Для распространения вируса злоумышленники ежедневно регистрируют до 7 новых фишинговых доменов.

Заражение происхолит по следующей схеме. Пользователь размещает объявление на онлайн-площадке. Ему приходит СМС с фишинговой ссылкой. Он скачивает apk (установочный файл), который не отличим от стандартного установочного файла мобильного приложения онлайн-площадки.

После установки приложение запрашивает права на устройстве, а после их предоставления злоумышленники могут им управлять.

«Faketoken очень быстро распространяется – ежедневно троян заражает более 2 000 устройств. Чтобы не стать жертвой преступников, мы рекомендуем не переходить по ссылкам из подозрительных источников, устанавливать приложения только из официальных магазинов и не отключать защитный сервис Google Play Protect. Использование антивируса и своевременное обновление антивирусных баз также поможет снизить риск заражения», – прокомментировал Евгений Волошин, директор по безопасности компании BI.ZONE.