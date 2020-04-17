Пятничная подборка мемов из соцсетей

Даже на удаленке и даже в карантин, иногда нужно отвлечься и расслабиться. Мы собрали для вас подборку картинок и мемов на злобу дня.

Начнем с самого злободневного. Конечно же, это пропуски, которые появились теперь и в Москве с Подмосковьем. В соцсетях по этому не преминулли пройтись:

Пропуск не пропуск, а паспорт могут спросить. Так что даже мусор теперь выносим, в трениках и с паспортом. И в маске с перчатками.

Конечно же, прогулка без цели может быть наказуема:

Самоизоляция становится серьезным испытанием для людей:

Но всегда помните, что кому-то может быть труднее, чем вам:

И не забывайте, что кому-то может потребоваться помощь:

Всем бы такого оптимизма в таком возрасте!

На самоизоляции, кстати, бывает всякое. Кто-то придумал нечто новое:

Вот правда, зачем?

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А бывает и такое:

Не нужно делать поспешные выводы!

Вот кто действительно рискует потом ходить к психотерапевту, так это домохозяйки. Это же кошмар, все дома, всех накорми, обстирай, развлеки!

А помочь никто не может, лапки же.

Кстати о домочадцах. Привычка, что называется, вторая натура:

Не сказать за всех, но вот для них это действительно будет так:

Кстати, об удаленной учебе:

Становится понятно, почему люди покупают порой спиртное. Оно, наверное, просто необходимо в обстановке постоянного напряжения:

Кстати, так и есть. Несчастная бутылочка санитайзера стоит больше 100 рублей. А если несколько – вот и цена коньяка.

И наконец, немного черного юмора. К вопросу о наличии продуктов в магазинах:

Но до такого, мы уверены, не дойдет!

Будьте здоровы и не болейте!