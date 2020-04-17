Пятничная подборка мемов из соцсетей

Даже на удаленке и даже в карантин, иногда нужно отвлечься и расслабиться. Мы собрали для вас подборку картинок и мемов на злобу дня.
Начнем с самого злободневного. Конечно же, это пропуски, которые появились теперь и в Москве с Подмосковьем. В соцсетях по этому не преминулли пройтись:
Пропуск не пропуск, а паспорт могут спросить. Так что даже мусор теперь выносим, в трениках и с паспортом. И в маске с перчатками.
Конечно же, прогулка без цели может быть наказуема:
Самоизоляция становится серьезным испытанием для людей:
Но всегда помните, что кому-то может быть труднее, чем вам:
И не забывайте, что кому-то может потребоваться помощь:
Всем бы такого оптимизма в таком возрасте!
На самоизоляции, кстати, бывает всякое. Кто-то придумал нечто новое:
Вот правда, зачем?
А бывает и такое:
Не нужно делать поспешные выводы!
Вот кто действительно рискует потом ходить к психотерапевту, так это домохозяйки. Это же кошмар, все дома, всех накорми, обстирай, развлеки!
А помочь никто не может, лапки же.
Кстати о домочадцах. Привычка, что называется, вторая натура:
Не сказать за всех, но вот для них это действительно будет так:
Кстати, об удаленной учебе:
Становится понятно, почему люди покупают порой спиртное. Оно, наверное, просто необходимо в обстановке постоянного напряжения:
Кстати, так и есть. Несчастная бутылочка санитайзера стоит больше 100 рублей. А если несколько – вот и цена коньяка.
И наконец, немного черного юмора. К вопросу о наличии продуктов в магазинах:
Но до такого, мы уверены, не дойдет!
Будьте здоровы и не болейте!