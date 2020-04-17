Ограничения на передвижение – повод получить назад все деньги на невозвратный авиабилет

Отмена поездки из-за введения ограничений на передвижение и режима самоизоляции в связи с распространением вируса COVID-19 признается вынужденным отказом от полета и позволяет вернуть полную стоимость авиабилета и все виды уплаченных сборов даже по «невозвратному тарифу».

Такое разъяснение Роспотребнадзора приводится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

«При отмене или изменении рейса за рубеж российской авиакомпанией пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, включая сборы. Иностранные авиакомпании, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом случае должны вернуть сумму, равную уплаченному тарифу», — пояснили в ведомстве.