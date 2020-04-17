Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Для такой огромной страны, как Россия, в условиях пандемии коронавируса необходимы жесткие меры по изоляции, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Изоляция необходима. Это понимают все. Даже те страны, которые вначале легкомысленно к этому относились, говорили, что все у нас будет нормально, мы люди цивилизованные, у нас хорошее общество, все всё понимают. Я имею в виду европейские страны и ряд других государств, в которых сейчас пандемия носит угрожающий характер», — пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что сейчас ситуация развивается в тревожном ключе, и не исключил, что в России придется ввести более жесткие ограничения.

Он также поддержал действия московских властей по борьбе с коронавирусом. Медведев отметил, что Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города находятся под ударом, так как в них скорость распространения вируса гораздо выше.

Зампред Совбеза добавил, что сложно сравнивать обстановку, например, в Москве и на Чукотке, поэтому регионы должны сами принимать решения о характере защитных мер.