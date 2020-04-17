Как московским самозанятым получить цифровой пропуск

nokaud Это нормы закона, принятого как положено - законодательной властью.Они должны были вступить в пол... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

lexalliance @Сергей Каргин для того, что снять данный вопрос, мы процитируем Указ Мэра в этой части: "а также... Штрафы за нарушение самоизоляции: все по полочкам от юриста

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Старый ворчун Ну не было у Максимки вируса - вот 5 тестов ничего и не показали.У меня несколько лет назад была ... Плюс 3448 заболевших выявили за последние сутки. В Москве прирост меньше на 400

Wirta Хочу уточнить - у нас пилотный проект и прямые выплаты. Получается, я должна в разделе 3 указать ... Новый РСВ за 1 квартал 2020: инструкция и образец

stalk Согласен. ИП без наемных работников в пострадавшей отрасли - это тоже рабочее место, которое гос-... На самозанятых распространят меры господдержки

Над.К Льготы для ИП во всяких там законах и т.п. не зависят от того, есть у него работники или нет. И в... На самозанятых распространят меры господдержки

Над.К Вся суть СЗВ-ТД в том, что у работников, которые отказались от бумажной трудовой, формируется эле... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

Natali Kr Ой, да я вам чичас расскажу - зачем такая срочность..... Вернее мои подозрения про этот факт...... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

Natali Kr это да..... это у меня сдвиг произошел... я тут на отчеты на сайте Роструда в мыслях ругалась....... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

natalisa52 А как это "Это невозможно ни юридически, ни правовым образом".Класс. оказывается юристы работают ... Мораторий на вклады россиян в банках вводить не будут

chih основное непонимание относительно СЗВ-ТД еще при ее вводе вызывал тот факт что абсолютно непонятн... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили