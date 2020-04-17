Клерк.Ру

Как московским самозанятым получить цифровой пропуск

ФНС на своем сайте объяснила, как самозанятым гражданам получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

Плательщики налога на профессиональный доход при оформлении пропуска нужно указать свой ИНН, а в графе «Работодатель» написать «Самозанятый».

Налоговое ведомство при этом напоминает, что необходимо по возможности сократить личные поездки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции

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