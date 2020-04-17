Как московским самозанятым получить цифровой пропуск

У проверяющего есть служебное удостоверение. Если есть удостоверение, пропуск, документы или нали...
Люди, когда уже этих на умников на вилы насаживать начнут!...
Это нормы закона, принятого как положено - законодательной властью.Они должны были вступить в пол...
@Сергей Каргин для того, что снять данный вопрос, мы процитируем Указ Мэра в этой части: "а также...
@Надежда Семенова постараемся подготовить такой материал. Спасибо большое за позитивную обратную ...
@Казбек Гобозов мы изначально в начале статьи указали на тот факт, что мы исходим из того, что но...
@Чалдон с учетом распространения вируса вероятно, что во многих субъектах будут рекомендации меня...
Главное, что проверяльщик при этом будет без маски и перчаток. И никакой дистанции в 1,5 метра ;)...
@Ангелина Сергеева для того, чтобы дать оценку действиям правоохранительным органам необходимо тщ...
@id457160006 для того, чтобы компетентно ответить на Ваш вопрос необходимо тщательно изучать полн...
@petrs_77 мы понимаем про коллизию, о которой Вы говорите. В первую очередь 65+, а также лица, ко...
Ой, а что будет, если испортить? В угол поставят? )
Естественно забить...Но, я бы дал пояснение при правильно оформленном требовании. Мне вот реально...
tata@tata34 если у Вас остались какие-либо конкретные вопросы, мы будем рады ответить на них. Есл...
Ворам и разбойникам будет раздолье, люди перестанут нести деньги в банки и будут хранить налом в ...
Конечно же не думаю. Будет много слов и мало дела.Просто кроме отсрочек по налогам и взносам особ...
Щаз подождите. Еще пара-тройка недель и это (то, что сейчас) перестанут считать пневмонией. Там в...
ну разливайки давно пока прикрыть было... голимый кортрафакт и травилово...
Ну не было у Максимки вируса - вот 5 тестов ничего и не показали.У меня несколько лет назад была ...
Хочу уточнить - у нас пилотный проект и прямые выплаты. Получается, я должна в разделе 3 указать ...
Согласен. ИП без наемных работников в пострадавшей отрасли - это тоже рабочее место, которое гос-...
Льготы для ИП во всяких там законах и т.п. не зависят от того, есть у него работники или нет. И в...
Вся суть СЗВ-ТД в том, что у работников, которые отказались от бумажной трудовой, формируется эле...
Ой, да я вам чичас расскажу - зачем такая срочность..... Вернее мои подозрения про этот факт......
это да..... это у меня сдвиг произошел... я тут на отчеты на сайте Роструда в мыслях ругалась.......
https://youtu.be/Qp3euqwSXGg
А как это "Это невозможно ни юридически, ни правовым образом".Класс. оказывается юристы работают ...
основное непонимание относительно СЗВ-ТД еще при ее вводе вызывал тот факт что абсолютно непонятн...
Пишут , что лекарство вроде нашли от Covid-19.https://www.statnews.com/2020/04/16/early-pee...
Да, согласна. Тоже уже в нескольких источниках читала, что при первом подозрении на короновирус, ...
У нас в городе , говорят, все больницы переполнены "пневмониями" и никого не тестируют. И, другой...
Я то как раз не считаю, это у некоторых коронавирус уже в мозг проник. Это был сарказм в адрес Б...
Стоп, стоп, стоп... Это получается, что ИП без сотрудников в полном пролёте??? Хотя именно они (м...
Или кто посвежей/помоложе/поздоровей на органы пускать начнут.. то хоть в домах для бездомных был...
Уже неделю клиенты отправляют данные через "ТрудВсем". Самое интересно, что там такие названия по...