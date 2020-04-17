Если ты пешком по Москве, захвати с собой паспорт, договор аренды и, до кучи еще, расписку от владельца квартиры

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, какие документы нужно иметь с собой, если передвигаешься по Москве пешком.

«Что касается похода пешком, в указе мэра речь идет о фактическом месте пребывания, там нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации. Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», – заявил Щитов.

«Если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника квартиры», – подчеркнул депутат (по материалам «Интерфакс»).

То есть, человек, который вышел за хлебом, или там мусор вынести, должен нести с собой:

паспорт.

Если в паспорте адрес прописки совпадает с адресом фактического пребывания, на этом список заканчивается. Если же нет, то:

копия договора аренды,

копия свидетельства о регистрации права, либо выписки из ЕГРН (то есть, документ подтверждения права собственности).

Простите, а выписка из ЕГРН от какой даты? В среднем, она «живет» до 30 дней, для разных учреждений.

расписка от собственника квартиры.

Отлично, а как по расписке понятно, что она от собственника? К ней, наверное, выписку из ЕГРН нужно нести?

Прямо представляем, идешь такой, в трениках и пуховике, а также маске и перчатках. В руках пакет с мусором, в кармане паспорт, еще где-нибудь папочка с бумажками. И при виде полицейского, прямо ему всю эту папку совать.

Вообще, нет понимания, каким образом наличие бумажек спасет человека от заражения? Или убережет от заражения других?