Плюс 4785 выявленных заболевших. 467 вылечились

За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах, при этом выписано по выздоровлению 467 человек.
Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3057 человек.
Также за сутки зафиксировано 40 летальных случаев:
- 21 в Москве,
- 4 в Воронежской области,
- 2 в Республике Ингушетия,
- 2 в Псковской области,
- 1 в Калужской области,
- 1 в Ивановской области,
- 1 в Мурманской области,
- 1 в Новгородской области,
- 1 в Свердловской области,
- 1 в Санкт-Петербурге,
- 1 в Орловской области,
- 1 в Волгоградской области,
- 1 в Кемеровской области,
- 1 в Хабаровском крае,
- 1 в Краснодарском крае.
За весь период в России от коронавируса скончалось 313 человек.