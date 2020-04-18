Плюс 4785 выявленных заболевших. 467 вылечились

За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах, при этом выписано по выздоровлению 467 человек.

Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3057 человек.

Также за сутки зафиксировано 40 летальных случаев:

21 в Москве,

4 в Воронежской области,

2 в Республике Ингушетия,

2 в Псковской области,

1 в Калужской области,

1 в Ивановской области,

1 в Мурманской области,

1 в Новгородской области,

1 в Свердловской области,

1 в Санкт-Петербурге,

1 в Орловской области,

1 в Волгоградской области,

1 в Кемеровской области,

1 в Хабаровском крае,

1 в Краснодарском крае.

За весь период в России от коронавируса скончалось 313 человек.