Клерк.Ру

Плюс 4785 выявленных заболевших. 467 вылечились

За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах, при этом выписано по выздоровлению 467 человек.

Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3057 человек.

Также за сутки зафиксировано 40 летальных случаев:

  • 21 в Москве,
  • 4 в Воронежской области,
  • 2 в Республике Ингушетия,
  • 2 в Псковской области,
  • 1 в Калужской области,
  • 1 в Ивановской области,
  • 1 в Мурманской области,
  • 1 в Новгородской области,
  • 1 в Свердловской области,
  • 1 в Санкт-Петербурге,
  • 1 в Орловской области,
  • 1 в Волгоградской области,
  • 1 в Кемеровской области,
  • 1 в Хабаровском крае,
  • 1 в Краснодарском крае.

За весь период в России от коронавируса скончалось 313 человек.

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