Торговлю автомобилями, обувью и одеждой включили в перечень пострадавших отраслей

Правительство РФ включило торговлю одеждой, обувью и авто в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. А еще, музеи и зоопарки.

«В перечне появился новый раздел "Розничная торговля непродовольственными товарами", включающий, в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью», – говорится в пояснительной записке к документу (по материалам ТАСС).

А еще, в перечень включили деятельность музеев и зоопарков.