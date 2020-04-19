Клерк.Ру

Плюс 6060 заболевших за сутки выявлено. 234 вылечились

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 060 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

При этом выписано по выздоровлению 234 человека.

Всего в стране зарегистрировано 42 853 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3291 человека.

Также за сутки поступила информация о 48 летальных случаях:

  • 28 в Москве,
  • 9 в Московской области,
  • 3 в Пензенской области,
  • 2 в Республике Башкортостан,
  • 1 в Липецкой области,
  • 1 в Краснодарском крае,
  • в Ставропольском крае,
  • 1 в Мурманской области,
  • 1 Республике Ингушетия,
  • 1 в Новосибирской области.

За весь период в России от коронавируса скончался 361 человек.

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