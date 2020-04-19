Плюс 6060 заболевших за сутки выявлено. 234 вылечились

ну давай, расскажи мне у кого идиотские идеи. https://youtu.be/wSbCvQz_EFU ...
Да и на Озоне такая цена и вообще везде в Москве.Возможно и завод, но тогда (по феншуй) - игнор з...
Выздоравливают столько, сколько заболели 30 дней назад. Получается,что этот вирус держится не 14 ...
Для этого надо работнику сначала дать эти деньги для оплаты омс, пфр и др. Это в любом случае ден...
Изначально стоит узнать почему он установил такую цену?Я тоже обратил внимание, что у него респир...
Стоимость:12 месяцев - 5000 ₽15 месяцев - 6250 ₽36 месяцев - 11500 ₽Никаких врагов не надо....
вообще надо переложить обязательные пенсионные и медицинские платежи на население, так предприяти...
1С для репетиторов? Золотые мониторы (к примеру) и круче и дешевле....
Для вывода из серых зарплат, например на пищевом предприятии какого нибудь депутата, для облегчен...
Перестаньте, пожалуйста, употреблять слова типа "кулак" или "мироед". Сейчас уже мало кто знает, ...
Мне интересно, а каков процент работающего населения с з/п не более 2 мрот в среднестатистическом...
25000 руб / 160 ч = 156 руб/час.
Законы так пишут специально, чтоб трактовались по-разному. Просто всё подряд перечисляют через за...
Наличие этих бумажек избавит от головной боли при общении с жандармами. Это уже счастье))...
Уточню, что МРОТ должен быть почасовым.200 руб/час.Почасовой МРОТ, на мой взгляд, повышает ответс...
А что, профессиональные экономисты кончились в РФ? Или их просто никто не слушает, а хочет "кукар...
Здравствуйте, а если я иду в гараж в погреб за продуктами, могут ли меня привлечь? Или за машиной...
Срок сдачи бухгалтерской отчётности для обычных организаций перенесён на 6 мая. Перенос на 30 июн...
Доброе утро, про бухгалтерский баланс не ясно, продлили сроки?...
Как, вариант: «введение «прогрессивной» шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от&...
Имхо, закон правильный. Это, действительно, было бы поддержкой наиболее уязвимых слоев общества....
доброго времени суток!все прочитав так и не понял,могу ли я покинуть пределы москвы и уехать в др...
https://www.klerk.ru/buh/articles/485517/Тарифы фиксированных взносов
Ну ладно(хотя у вас на сайте тоже в 2019 написано 26%) а 22% это что?Я правильно понимаю, что это...
@MaxC Спасибо Вам большое за Ваш комментарий. Очень рады Вашему саркастическому настроению. Право...
Это старая информация. С 2019 года ставки в 26% нет.
@владимир волокитин рады Вашей критике, а, тем более, в саркастической манере, спасибо. Конечно ж...
@Vlad Geo мы прекрасно понимаем, про что Вы говорите, и рады Вашей точке зрения. В самом начале с...
@Над.К совершенно верно, большинство нормативно-правовых актов действуют с момента вступления в с...
@Окнай касаемо обслуживания в магазине, не могли бы Вы уточнить, пожалуйста, на что сослались сот...
Да, этот код входит в общую группировку 49.4 и вы подпадаете под перечень «наиболее пострадавших...
А что это за цифра 22, откуда она? Я думал это 26% ПФР страховая часть, нет?http://www.pfrf.ru/br...
А у нас код 47.59 , а в постановлении 47.5 , правильно я понимаю, что наша деятельность попала в ...
Добавлю, что микропредприятие