Плюс 6060 заболевших за сутки выявлено. 234 вылечились

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 060 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

При этом выписано по выздоровлению 234 человека.

Всего в стране зарегистрировано 42 853 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3291 человека.

Также за сутки поступила информация о 48 летальных случаях:

28 в Москве,

9 в Московской области,

3 в Пензенской области,

2 в Республике Башкортостан,

1 в Липецкой области,

1 в Краснодарском крае,

в Ставропольском крае,

1 в Мурманской области,

1 Республике Ингушетия,

1 в Новосибирской области.

За весь период в России от коронавируса скончался 361 человек.