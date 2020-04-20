В Реестр МСП внесены сведения о социальных предприятиях

ФНС внесла в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведения о наличии статуса социального предприятия у 1197 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

Актуальную информацию о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом социального предприятия можно получить при помощи расширенного поиска «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства».

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, представляются в ФНС уполномоченными органами региональной исполнительной власти ежегодно в порядке, установленном Минэкономразвития.