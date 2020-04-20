Соседские права пропишут в Гражданском кодексе

Новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права, сообщил Павел Крашенинников.

«Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей», – пояснил Крашенинников.

Интересно, это какие именно ограничения?

«Как следует из проекта, собственник должен "терпеть" воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов».

Хорошо бы и эти нормативы посмотреть. К примеру, сосед устроил компостную яму около забора. А у меня к этому забору, с другой стороны, выходит веранда. Это влияет на использование участка? А если у меня там летняя кухня?

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«А при отсутствии нормативов – разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая».

Ну обычай дело такое. Если с соседом отношения не заладились, он специально может, некоторые вещи творить. К примеру, упомянутая выше компостная яма. Или туалет-скворечник.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», – говорит Крашенинников.

«Например, собственник обязан не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры; не сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке; не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка. Нельзя осуществлять на своем участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений. И так далее» – отметил депутат (из материалов РГ).

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Иными словами, уважение должно быть взаимным и обоюдным. И при нарушениях можно требовать устранить нарушения. Правда, судиться с соседями по даче – то ещё «удовольствие».