Иностранцам приостановили течение сроков пребывания

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Элла Кузнецова На сайте ФНС после перечисления всех льгот СМП и пострадавшим отраслям идет пункт о подаче заявле... Торговлю автомобилями, обувью и одеждой включили в перечень пострадавших отраслей