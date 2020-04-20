Иностранцам приостановили течение сроков пребывания

С 15 марта по 15 июня включительно приостанавливается течение сроков для иностранцев по нахождению в России.
Речь идет о следующих сроках:
- временное пребывание;
- временное или постоянное проживание;
- добровольного выезда из страны, если в отношении иностранцев или лиц без гражданства приняты меры об административном выдворении или депортации.
А также продлены сроки действия следующих документов:
- виза;
- разрешение на проживание (РВП);
- вид на жительство (ВНЖ);
- миграционная карта;
- удостовернеие беженца;
- патент;
- разрешение на работу.
Соответствующий Указ Президента официально опубликован.
Также иностранцев до 15 июня освободили от оплаты патента. В Москве ежемесячный размер выплат за такой документ составляет 5350 руб., Московской области – 5200 руб., Санкт-Петербурге – 4000 руб.