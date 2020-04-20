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Иностранцам приостановили течение сроков пребывания

С 15 марта по 15 июня включительно приостанавливается течение сроков для иностранцев по нахождению в России.

Речь идет о следующих сроках:

  • временное пребывание;
  • временное или постоянное проживание;
  • добровольного выезда из страны, если в отношении иностранцев или лиц без гражданства приняты меры об административном выдворении или депортации.

А также продлены сроки действия следующих документов:

  • виза;
  • разрешение на проживание (РВП);
  • вид на жительство (ВНЖ);
  • миграционная карта;
  • удостовернеие беженца;
  • патент;
  • разрешение на работу.

Соответствующий Указ Президента официально опубликован.

Также иностранцев до 15 июня освободили от оплаты патента. В Москве ежемесячный размер выплат за такой документ составляет 5350 руб., Московской области – 5200 руб., Санкт-Петербурге – 4000 руб.

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