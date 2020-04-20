Клерк.Ру

Рекламную отрасль предлагают считать пострадавшей от коронавируса

Велика вероятность включения в список пострадавших от коронавируса представителей рекламной индустрии.

Эту инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишут «Известия».

Всего правительственная комиссия одобрила 489 заявок  Туда уже внесены:

  • крупные нефтяные и химические предприятия,
  • электросетевые и генерирующие компании,
  • электростанции,
  • СМИ и IT-компании.

Также в список можно попасть по «особым основаниям». К примеру, предприятие является градообразующим, или разрабатывает важный софт.

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