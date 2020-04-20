Рекламную отрасль предлагают считать пострадавшей от коронавируса

Велика вероятность включения в список пострадавших от коронавируса представителей рекламной индустрии.
Эту инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишут «Известия».
Всего правительственная комиссия одобрила 489 заявок Туда уже внесены:
- крупные нефтяные и химические предприятия,
- электросетевые и генерирующие компании,
- электростанции,
- СМИ и IT-компании.
Также в список можно попасть по «особым основаниям». К примеру, предприятие является градообразующим, или разрабатывает важный софт.