Чиновница предложила врачам самим шить бахилы. А сенатор предложил ей шить их самой

Замглавы Краснодарского минздрава во время видеоконференции с руководителями районных и региональных больниц предложила оригинальный способ восполнить запасы средств индивидуальной защиты.

Она порекомендовала медикам самостоятельно сшить бахилы или привлечь к их изготовлению местных жителей, которые находятся дома на карантине без работы (по материалам «Известий»).

«В чем сложность нашить бахил? Понимаю, костюмы «Тайвек», или маски лицевые, или очки, или респираторы... Почему вы ждете манны небесной? Вам не стыдно?» – возмутилась Игнатенко.

На что сенатор Пушков написал в Twitter:

Действительно, в чем сложность бахил нашить? Да и маски марлевые самим пора делать, вспоминая уроки ОБЖ. Это был сарказм, если что.