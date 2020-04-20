Мишустину предложили поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

tiguan69 детям 2019-го года положено обнуление сроков рождения: и после обнуления они будут считаться рожд... Новое пособие 5 000 на ребенка: подробные разъяснения ПФР

АДИМ Есть полезный документ - Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31 декабря 2014&... В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

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