Мишустину предложили поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило правительству России комплекс мер поддержки россиян в условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса.
Письмо с предложениями таких мер направила премьер-министру Михаилу Мишустину гендиректор АСИ Светлана Чупшева. О том, что предлагает ассоциация, написали «Ведомости»:
- Поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5–10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуги в условиях коронавирусной инфекции, на это потребуется 0,5–1 трлн руб.
- Расширить перечень мер поддержки бизнеса, увеличив его до 2,2 трлн руб. и выше. От трети до половины выделяемых средств направить на поддержку доходов и занятости работников, самозанятых и поддержку малых и средних предприятий (МСП). Ввести налоговые каникулы во всех организациях, на оборот которых повлиял коронавирус. Увеличить кредитование МСП на выплату заработной платы и другие неотложные нужды под бюджетные гарантии. Упростить правила предоставления субсидий и кредитов и реструктурирования кредитов МСП. Предоставить безвозвратные субсидии на выплату значительной части заработной платы сотрудникам при отсутствии увольнений работников. Выдавать кредиты по нулевой ставке, основная сумма которых будет возвращаться в размере, пропорциональном доле уволенных работников. Поддержать самозанятых в размере МРОТ (12 130 руб.) ежемесячно.
- Дать право на оплачиваемый отпуск по уходу за больными родственниками и волонтерские отпуска. Волонтерский отпуск (кроме госслужащих и полицейских) можно взять максимум на восемь непрерывных недель в течение двух последовательных 16-недельных периодов. Добровольцы могут получать компенсацию от органа, на который они работают, без сохранения зарплаты по основному месту работы.
- Создать кризисный фонд для выплаты пособий по безработице потерявшим работу в России в связи с ситуацией с коронавирусом. Сотрудникам предприятий, приостановивших деятельность на время действия ограничительных мер, предоставить временные рабочие места в государственных и муниципальных организациях. Финансировать кризисный фонд из резерва Пенсионного фонда и из поддержки, выделенной из бюджетов регионов. Потерявшим работу дать возможность выполнять государственные подряды — в строительстве, логистике, а также оказывать социальные услуги населению.
- Приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России для получения ими пособий по безработице. Организовать подготовку мигрантов для обслуживания IT-инфраструктуры и других рынков, которым потребуются кадры. Использовать для этого средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. Председатель наблюдательного совета — Владимир Путин.