Начался прием заявок на ипотеку под 6,5 %

Банк ДОМ.РФ начал прием заявок по льготной ипотеке со ставкой 6,5 % на покупку строящегося жилья. Низкая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку по льготным условиям можно до 1 ноября 2020 года.

Напомним, соответствующее поручение на минувшей неделе дал Президент Владимир Путин.

Кредитные средства можно будет направить на покупку квартиры на этапе строительства в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов (более 4 тысяч).

Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 млн рублей – в других регионах России. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредит оформляется на срок до 20 лет.

Льготная ипотека по ставке 6,5% направлена на поддержку строительной отрасли и сохранение спроса на жилищное кредитование в сложившейся ситуации.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно, сообщили в банке.