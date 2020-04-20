Что люди ищут в интернете в период самоизоляции

Люди пытаются узнать, чем занять себя на самоизоляции, читают про пособия по безработице, и перестали покупать айфоны.

На фоне изоляции люди стали интересоваться тем, о чем раньше вряд ли подумали бы: например, виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами, медитацией.

Необычно часто за последнее время «Яндекс» спрашивали «когда все это закончится».

Традиционно высокий спрос на запросы «чем заняться» и «доставка», при этом падает интерес к схемам метро и «завязать галстук».

Также из данных «Яндекса» следует, что растет интерес:

к чтению,

к компьютерным играм,

к онлайн-концертам,

к домашним физическим упражнениям.

Падает число таких запросов, как «купить айфон», «купить чемодан», а также интерес к сервисам типа Airbnb и BlaBlaCar (по материалу ТАСС).

Стремительный рост показали запросы «пособия по безработице», а спрос на вакансии, напротив, упал.

Собственно, что и следовало ожидать в текущих условиях. Люди пытаются развлечь себя, а работу сейчас искать – не самая лучшая идея.