Что люди ищут в интернете в период самоизоляции

Люди пытаются узнать, чем занять себя на самоизоляции, читают про пособия по безработице, и перестали покупать айфоны.
На фоне изоляции люди стали интересоваться тем, о чем раньше вряд ли подумали бы: например, виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами, медитацией.
Традиционно высокий спрос на запросы «чем заняться» и «доставка», при этом падает интерес к схемам метро и «завязать галстук».
Также из данных «Яндекса» следует, что растет интерес:
- к чтению,
- к компьютерным играм,
- к онлайн-концертам,
- к домашним физическим упражнениям.
Падает число таких запросов, как «купить айфон», «купить чемодан», а также интерес к сервисам типа Airbnb и BlaBlaCar (по материалу ТАСС).
Стремительный рост показали запросы «пособия по безработице», а спрос на вакансии, напротив, упал.
Собственно, что и следовало ожидать в текущих условиях. Люди пытаются развлечь себя, а работу сейчас искать – не самая лучшая идея.