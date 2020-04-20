ФНС разрешила отправлять заявление на закрытие ИП без электронной подписи. Но придется сделать селфи

ФНС сообщает, что в период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19) заявление на закрытие ИП можно отправить через сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» без электронной подписи.

Заявитель формирует в электронном виде через сервис заявление. Вместе с ним в регистрирующий орган направляются скан-образ или фотография страниц документа, удостоверяющего личность, на которых содержатся сведения о выдаче документа, его серия и номер, фотография и ФИО лица, которому принадлежит документ, и собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение 5 рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.